مصر تتغلب على سوازيلاند بثنائية في تصفيات كأس أمم إفريقيا

عاد منتخب مصر بفوز سهل وثمين من ملعب مضيفه سوازيلاند، بتغلبه عليه بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت اليوم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون صيف العام المقبل.

وافتتح المدافع أحمد حجازي باب التسجيل للفراعنة في الدقيقة (19)، من ضربة رأسية، ثم أضاف زميله مروان محسن الهدف الثاني، بحلول الدقيقة (53)، بتسدية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، متقدما بفارق الأهداف عن منتخب تونس، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم، متذيل الترتيب بنقطة واحدة، منتخب النيجر، فيما تجمد رصيد سوازيلاند عند نقطة واحدة أيضا، في المركز الثالث.

المصدر: RT