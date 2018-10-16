بالفيديو.. أهداف مباريات يوم الاثنين لدوري أمم أوروبا
Reuters
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شهد أمس الاثنين عدة مباريات هامة ضمن الجولة الرابعة من منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، أبرزها مواجهة منتخب إسبانيا وضيفه الإنجليزي (2-3)، في إشبيلية.
وفيما يلي نتائج مباريات يوم الاثنين وشريط أهدافها:
إسبانيا – إنجلترا (2-3)، المجموعة (A4)
البوسنة والهرسك – إيرلندا الشمالية (2-0)، المجموعة (B3)
آيسلندا – سويسرا (1-2)، المجموعة (A2)
فنلندا – اليونان (2-0)، المجموعة (C2)
إستونيا – هنغاريا (3-3)، المجموعة (C2)
بيلاروس – مولدوفا (0-0)، المجموعة (D2)
لوكسمبورغ – سان مارينو (3-0)، المجموعة (D2).
المصدر: "Матч ТВ"
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