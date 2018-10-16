بالفيديو.. أهداف مباريات يوم الاثنين لدوري أمم أوروبا

شهد أمس الاثنين عدة مباريات هامة ضمن الجولة الرابعة من منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، أبرزها مواجهة منتخب إسبانيا وضيفه الإنجليزي (2-3)، في إشبيلية.

وفيما يلي نتائج مباريات يوم الاثنين وشريط أهدافها:

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إسبانيا – إنجلترا (2-3)، المجموعة (A4)

البوسنة والهرسك – إيرلندا الشمالية (2-0)، المجموعة (B3)

آيسلندا – سويسرا (1-2)، المجموعة (A2)

فنلندا – اليونان (2-0)، المجموعة (C2)

إستونيا – هنغاريا (3-3)، المجموعة (C2)

بيلاروس – مولدوفا (0-0)، المجموعة (D2)

لوكسمبورغ – سان مارينو (3-0)، المجموعة (D2).

المصدر: "Матч ТВ"