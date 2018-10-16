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التونسية أُنس جابر تحقق مفاجأة كبيرة في كأس الكرملين (فيديو)

الرياضة

التونسية أُنس جابر تحقق مفاجأة كبيرة في كأس الكرملين (فيديو)
AFP Paul Crock
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فجرت التونسية أُنس جابر مفاجأة كبيرة في بطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 900 ألف دولار، بفوزها على صاحبة الأرض الروسية يكاتيرينا ماكاروفا.

واحتاجت اللاعبة التونسية إلى أقل من ساعة للفوز على منافستها الروسية، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن الدور الأول للبطولة.

وستكون أُنس جابر على موعد في الدور الثاني مع اللاعبة الأمريكية سلون ستيفنز، التي ستبدأ مشوارها في البطولة من الدور الثاني مباشرة.

المصدر: RT

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