التونسية أُنس جابر تحقق مفاجأة كبيرة في كأس الكرملين (فيديو)

فجرت التونسية أُنس جابر مفاجأة كبيرة في بطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 900 ألف دولار، بفوزها على صاحبة الأرض الروسية يكاتيرينا ماكاروفا.

واحتاجت اللاعبة التونسية إلى أقل من ساعة للفوز على منافستها الروسية، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن الدور الأول للبطولة.

.@Ons_Jabeur is so focused, she doesn't realize she beat Makarova!



The Tunisian qualifier moves into the @tennisrussia second round with a 6-1, 6-2 win! pic.twitter.com/xoCAf3td5V — WTA (@WTA) 16 октября 2018 г.

وستكون أُنس جابر على موعد في الدور الثاني مع اللاعبة الأمريكية سلون ستيفنز، التي ستبدأ مشوارها في البطولة من الدور الثاني مباشرة.

المصدر: RT