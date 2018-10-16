راموس لم يتعلم الدرس ويقع في المحظور مجددا (فيديو)

يبدو أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس، عازم كل العزم على مواصلة نهجه وعادته في استفزاز خصومه بتدخلاته العنيفة والخشنة، ضاربا عرض الحائط بكل الانتقادات التي يتعرض لها.

ووقع راموس في المحظور مجددا، خلال مباراة إسبانيا وإنجلترا (2-3)، التي أقيمت أمس ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث التقطت الكاميرات صورا للمدافع الدولي الإسباني، وهو يدوس بقدمه على جناح المنتخب الإنجليزي رحيم سترلينغ من دون كرة، في لقطة خارجة عن نطاق كرة القدم، ولا تمت للروح الرياضية بصلة.

ولحسن حظ راموس حكم المباراة لم يشهد تلك اللقطة، ولكن الكاميرات أضافتها إلى سجل تدخلات اللاعب العنيفة والخشنة، التي بات يشتهر بها.

ولم تسلم مجموعة من النجوم من تدخلات راموس القوية آخرهم المصري محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة قوية على مستوى الكتف بعد احتكاك مع راموس، خلال المباراة التي جمعت ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ولا يزال اللاعب المصري يعاني حتى الآن من آثار تلك الإصابة، حيث لا يقدم هذا الموسم نفس الأداء الذي بصم عليه في الموسم الماضي.

المصدر: تويتر