الروسية كاساتكينا تستهل مشوارها بنجاح في كأس الكرملين

تغلبت الروسية داريا كاساتكينا على الأوكرانية ليسيا تشرينكو، بمجموعتين دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم، في الدور الأول لكأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار.

واحتاجت النجمة الروسية الصاعدة (21 عاما)، لساعة واحدة و51 دقيقة، لتحسم المواجهة لمصلحتها، بواقع (6-4 و7-6).

🇷🇺 Дарья Касаткина в двухчасовом триллере вырвала победу у украинки Леси Цуренко 6/4, 7/6 (7-1).



В следующем матче Дарья Касаткина сыграет с победителем матча Ализе Карне – Наталья Вихлянцева. #vtbkremlincup#kremlincup#втбкубоккремля#кубоккремляpic.twitter.com/ySEYkr8n45 — «ВТБ Кубок Кремля» (@tennisrussia) 15 октября 2018 г.

وستواجه كاساتكينا، المصنفة سادسة في البطولة، في الدور الثاني، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، الروسية الأخرى ناتاليا فيخليانتسيفا، والفرنسية أليز كورنيه.

المصدر: rsport.ria.ru