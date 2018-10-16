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الروسية كاساتكينا تستهل مشوارها بنجاح في كأس الكرملين

الرياضة

الروسية كاساتكينا تستهل مشوارها بنجاح في كأس الكرملين
Sputnik Алексей Филиппов
الروسية كاساتكينا تستهل مشوارها بنجاح في كأس الكرملين
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تغلبت الروسية داريا كاساتكينا على الأوكرانية ليسيا تشرينكو، بمجموعتين دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم، في الدور الأول لكأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار.

واحتاجت النجمة الروسية الصاعدة (21 عاما)، لساعة واحدة و51 دقيقة، لتحسم المواجهة لمصلحتها، بواقع (6-4 و7-6).

وستواجه كاساتكينا، المصنفة سادسة في البطولة، في الدور الثاني، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، الروسية الأخرى ناتاليا فيخليانتسيفا، والفرنسية أليز كورنيه.

المصدر: rsport.ria.ru

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