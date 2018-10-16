مدافع ليفربول السابق يكشف سبب تراجع أداء صلاح وبوغبا

دافع الإنجليزي بول آينس لاعب ليفربول ومانشستر يونايتد السابق، عن الثنائي المصري محمد صلاح والفرنسي بول بوغبا، اللذين يمران حاليا بفترة عصيبة في مسيرتهما بسبب تراجع مستواهما.

ورجح آينس في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" أن تكون بطولة كأس العالم الأخيرة أحد أسباب تراجع مستوى صلاح، خصوصا أنه تعرض للإصابة مع نهاية الموسم الماضي، وربما يكون قد شارك مع منتخب بلاده مصر في المونديال الروسي دون أن يكون جاهزا بشكل كامل.

من جهة أخرى أشاد آينس بالأداء الذي قدمه بوغبا مع منتخب بلاده فرنسا في مونديال روسيا، إلا أنه شدد، على أن مستوى اللاعب مع فريقه مانشستر يونايتد ليس جيدا، ويمكن إرجاع ذلك إلى بطولة كأس العالم.

وأوضح آينس أن البطولات الكبرى تستنزف طاقة اللاعبين ومرهقة إلى حد كبير، وحالة بوغبا الذي قاد فرنسا للتتويج بالنسخة الأخيرة من المونديال، خير دليل على ذلك.

وتراجع مستوي صلاح بشكل كبير مع بداية الموسم الحالي، حيث لم يقدم نفس الأداء الذي بصم عليه في الموسم الماضي، فيما يتخبط بوغبا في سلسلة من النتائج السلبية مع مانشستر يونايتد، ومشاكل مع مدرب "الشياطين الحمر"، البرتغالي جوزيه مورينيو.

المصدر: وكالات