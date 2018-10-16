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في مثل هذا اليوم.. ميسي يسجل ظهوره الأول في "الليغا" (فيديو)

الرياضة

في مثل هذا اليوم.. ميسي يسجل ظهوره الأول في
Reuters
في مثل هذا اليوم من 2004.. ميسي يسجل ظهوره الأول في الليغا (فيديو)
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يعتبر الـ16 من أكتوبر من كل عام يوما تاريخيا بالنسبة لنادي برشلونة وجماهيره، إذ يصادف خوض أسطورة الفريق الكتالوني ليونيل ميسي مباراته الأولى في الدوري الإسباني "الليغا".

وخاض ميسي مباراته الأولى في "الليغا"، في الـ16 من أكتوبر عام 2004، عندما دخل كبديل للنجم البرتغالي ديكو، في المباراة التي جمعت برشلونة وجاره إسبانيول.

وحمل ميسي، الذي لم يكن يتجاوز حينها الـ17 من عمره، القميص رقم 30.

ومثلت تلك المباراة انطلاقة حقيقية لمسيرة ميسي المظفرة مع نادي برشلونة، الذي قاده للتتويج بمجموعة من الألقاب المحلية، والقارية، والعالمية.

المصدر: تويتر

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