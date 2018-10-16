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ألكاسير يواصل التألق بعيدا عن برشلونة (فيديو)

الرياضة

ألكاسير يواصل التألق بعيدا عن برشلونة (فيديو)
Reuters
ألكاسير يواصل التألق بعيدا عن برشلونة (فيديو)
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واصل باكو ألكاسير مهاجم برشلونة السابق المعار إلى بوروسيا دورتموند، تألقه الكبير منذ رحيله عن النادي الكتالوني بسبب قلة مشاركاته وتهميشه من قبل مدرب "البلوغرانا" إرنستو فالفيردي.

ونجح ألكاسير في تسجيل هدف خلال المباراة التي خسرها منتخب بلاده إسبانيا أمس، أمام إنجلترا (2-3)، ليواصل صاحب الـ25 عاما توهجه، حيث تمكن من تسجيل 10 أهدف منذ بداية الموسم الحالي، 7 منها بقميص دورتموند، وثلاثة أهداف لصالح منتخب "لاروخا".

ورصد موقع "سكواوكا" الخاص بالأرقام والإحصائيات رقما مميزا لألكاسير، حيث أكد أن المهاجم الإسباني نجح في تسجيل 10 أهداف من 10 تسديدات سددها على المرمى منذ بداية الموسم الحالي.

وانضم ألكاسير مع بداية هذا الموسم إلى دورتموند على سبيل الإعارة، قادما من برشلونة، بعدما تقلصت فرص اللاعب في المشاركة مع "البلوغرانا"، الذي أبرم عدة صفقات على مستوى خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

المصدر: وكالات

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