منتخب كرواتيا يتغلب على "النشامى" بصعوبة في مباراة ودية (فيديو)
Gaming and Teaching/Youtube.com
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تغلب المنتخب الكرواتي وصيف بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم، على ضيفه الأردني (2-1)، في مباراة ودية أقيمت أمس ضمن تحضيرات "النشامى" لخوض غمار نهائيات بطولة آسيا.
وتقدم المنتخب الكرواتي في الدقيقة (23)، بهدف حمل توقيع المدافع دوماغوف فيدا، ثم ضاعف ماتيغ ميتروفيتش النتيجة، بتسجيله الهدف الثاني بحلول الدقيقة (61)، قبل أن يحرز بهاء فيصل هدف الأردن الوحيد، في الدقيقة (73).
المصدر: يوتيوب
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