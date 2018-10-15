البوسني دجيكو يقود بلاده للفوز على إيرلندا الشمالية (فيديو)

واصل منتخب البوسنة والهرسك سلسلة انتصاراته ضمن النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، على حساب ضيفه الإيرلندي الشمالي بفوزه عليه (2-0)، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل لانتصارهم لمهاجمهم إدين دجيكو، الذي أحرز هدفي الفوز لهم، في الدقيقتين (27 و73) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "جربافيكا ستاديون" في العاصمة سارايفو.

وحقق منتخب البوسنة والهرسك بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة (B3) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، موسعا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين نظيره النمساوي الوصيف، الذي خاض مباراتين فقط. بينما مني منتخب إيرلندا الشمالية بالهزيمة الثالثة على التوالي أيضا، ويقبع في المركز الثالث الأخير.

المصدر: "vk.com/matchtv"