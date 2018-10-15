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شاهد.. رد فعل صلاح بعد مشاهدته إحدى معجباته تذرف الدموع

الرياضة

شاهد.. رد فعل صلاح بعد مشاهدته إحدى معجباته تذرف الدموع
Reuters
شاهد.. رد فعل صلاح بعد مشاهدته إحدى معجباته تذرف الدموع
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يوم بعد يوم، يؤكد النجم محمد صلاح بأنه واحد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة المصرية، ليس فقط بسب تألقه داخل رقعة الملعب، وإنما أيضا لتصرفاته الراقية خارج المستطيل الأخضر.

ولم يمر المعسكر التدريبي الذي أقامه المنتخب المصري الجمعة الماضي، استعدادا لمواجهة سوازيلاند ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، من دون أن يخطف الفرعون المصري الأضواء، إذ ظهر في مقطع فيديو، وهو يحاول تهدئة إحدى معجباته، التي انهمرت بالبكاء بعد رؤيتها لنجمها المفضل.

وبعد احتضانها من قبل صلاح، ظهرت الفتاة في قمة سعادتها، لتطلب من النجم المصري التقاط صورة تذكارية، وهو ما استجاب له اللاعب بكل سرور.

المصدر: تويتر

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