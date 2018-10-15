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شاهد.. ظهور أول لاعبة كمال أجسام مصرية محترفة

الرياضة

شاهد.. ظهور أول لاعبة كمال أجسام مصرية محترفة
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لاعبة كمال الأجسام المصرية
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نشرت وسائل الإعلام صورا لأول لاعبة كمال أجسام مصرية محترفة تدعى دينا عبد المقصود، والتي أكدت أن العادات والتقاليد السبب الرئيسي وراء عدم احتراف الفتيات هذه الرياضة.

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صور لاعبة كمال الأجسام المصرية

وأضافت " عبد المقصود" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن المجتمع ينظر للفتاة على أنها رجل، ويعتبرون أن دخول الفتاة لعبة كمال الأجسام أمر خاطئ.

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اللاعبة المصرية المحترفة

وأوضحت أن الرياضة لم تكن مختصرة على الرجل فقط، والدليل على ذلك أن مصر فيها بطلات في السباحة والكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية المختلفة.

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لاعبة كمال الأجسام المصرية

وتابعت :"لم أجد فرصة في مصر لإثبات موهبتي"، منوهة أنها سافرت إلى كندا للاحتراف فيها على حساب أسرتها، وستعود لمصر للمطالبة بالسماح للفتاة بدخول رياضة كمال الأجسام.

المصدر: أخبار اليوم

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