شاهد.. ظهور أول لاعبة كمال أجسام مصرية محترفة

نشرت وسائل الإعلام صورا لأول لاعبة كمال أجسام مصرية محترفة تدعى دينا عبد المقصود، والتي أكدت أن العادات والتقاليد السبب الرئيسي وراء عدم احتراف الفتيات هذه الرياضة.

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وأضافت " عبد المقصود" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن المجتمع ينظر للفتاة على أنها رجل، ويعتبرون أن دخول الفتاة لعبة كمال الأجسام أمر خاطئ.

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وأوضحت أن الرياضة لم تكن مختصرة على الرجل فقط، والدليل على ذلك أن مصر فيها بطلات في السباحة والكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية المختلفة.

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وتابعت :"لم أجد فرصة في مصر لإثبات موهبتي"، منوهة أنها سافرت إلى كندا للاحتراف فيها على حساب أسرتها، وستعود لمصر للمطالبة بالسماح للفتاة بدخول رياضة كمال الأجسام.

المصدر: أخبار اليوم