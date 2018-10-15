الأمريكي مايويذر يرد على تحدي الروسي حبيب نورمحمدوف

رد بطل العالم للملاكمة الأمريكي المعتزل فلويد مايويذر، على دعوة الروسي حبيب نورمحمدوف، حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة (UFC)، لخوض نزال تاريخي.

وكتب فلويد مايويذر "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "سي بي اس، شوتايم، و ام جي ام غراند، أحضروا دفاتر الشيكات. حبيب دعاني للتحدي".

ودعا حبيب نورمحمدوف، أمس الأحد، فلويد مايويذر، لخوض نزال تاريخي، وذلك في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يجمعه مع مدير أعمال الملاكم الأمريكي.

وقال البطل الروسي: "هيا يا فلويد، أنا جاهز للنزال ضدك، 50-0 مقابل 27-0، بطلان لم يهزما نهائيا، هيا لنلتقي.. في الأدغال لا يوجد إلا ملك واحد.. هو أنا".

وجاء تحدي نورمحمدوف بعد أسبوع من احتفاظه بلقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة، إثر تغلبه على الإيرلندي كونور ماكغريغور في النزال الذي جمعهما، خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وحقق المقاتل الروسي، البالغ من العمر 30 عاما، انتصاره الـ 27 خلال مسيرته الاحترافية، دون أي هزيمة حتى الآن.

كما فاز فلويد مايويذر المعتزل، على كونور ماكغريغور في نزال للملاكمة، ولم يتعرض بدوره لأي هزيمة خلال مسيرته الاحترافية، حيث خاض 50 نزالا، فاز في جميعها وأنهى 27 منها بالضربة القاضية.

المصدر: "lenta.ru"