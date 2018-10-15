النيابة العامة في تركيا تطالب بسجن لاعب برشلونة 12 عاما

طالبت النيابة العامة في اسطنبول، اليوم، بحبس التركي أردا توران، لاعب نادي برشلونة المعار لصفوف اسطنبول بشاك شهير، 12 عاما ونصف العام، في قضية شجار مع المطرب التركي بيركاي.

مطالبة النيابة العامة بحبس توران، جاءت استنادا إلى لائحة الاتهامات التي وجهها بيركاي للدولي التركي السابق، والتي تتضمن التحرش الجنسي وتعمد إصابة شخص، والإخلال بالنظام العام واستخدام سلاح غير مرخص.

وطالبت النيابة العامة أيضا بحبس بيركاي مدة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام، بداعي التحقير وإهانة توران.

وادعى بيركاي في لائحة الاتهام أن توران تحرش لفظيا بزوجته ليلة الثامن من أكتوبر الجاري، في إحدى ملاهي اسطنبول.

وعقب ذلك قال بيركاي لتوران إنه سيوصل زوجته إلى المنزل ويعود مجددا للحديث بشأن التحرش، إلا أن توران انهال عليه بالضرب وكسر أنفه.

ويمر توران، الذي عاش أزهى فتراته الكروية مع أتلتيكو مدريد قبل الانضمام إلى برشلونة عام 2015، بفترة عصيبة في مسيرته، فقد أوقف لـ16 مباراة في الدوري التركي، بعد اعتدائه على الحكم المساعد في إحدى المباريات في مايو الماضي.

المصدر: وكالات