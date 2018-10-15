مودريتش يرشح 5 لاعبين للتتويج بالكرة الذهبية

رشح النجم الكرواتي لوكا مودريتش، 5 لاعبين لحصد جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.

وضمت قائمة مودريتش، الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، إضافة إلى الثلاثي الفرنسي رافائيل فاران، وأنطوان غريزمان، وكيليان مبابي، فيما غاب اسم النجم المصري محمد صلاح عن القائمة، على الرغم من احتلاله المركز الثالث في المنافسة على جائزتي "اليويفا" و"الفيفا" لأفضل لاعب في أوروبا والعالم لعام 2018.

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وأعلنت "فرانس فوتبول" قبل أيام، قائمة تضم 30 مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وستكشف المجلة الفرنسية عن هوية الفائز، في حفل سيقام في العاصمة باريس، في الثالث من شهر ديسمبر المقبل.

المصدر: sports.ru