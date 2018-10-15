بالفيديو.. حارس ينقذ فريقه بـ "هدف مقصي" في الوقت القاتل

خطف حارس مرمى فريق "راسينج غينت" الأضواء بهدف سجله بمقصية رائعة في مرمى منافسه "أولسا براكيل"، وذلك في مباراة جمعتهما، ضمن القسم الثاني من دوري الهواة في بلجيكا.

وأنقذ الحارس كيفن فرانس فريقه من الهزيمة في الوقت القاتل، بإحرازه هدف التعادل الثاني له بتسديدة مقصية رائعة في المقص الأيسر البعيد، وذلك بحلول الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع.

Awel ja ja ja...Kevin Frans!! 🙌🏼🙌🏼💪🏼🤗🤩 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/i1mIoCyBIg — KRC Gent (@RacingGent) October 14, 2018

ويشغل فريق "راسينج غينت" المركز الحادي عشر في القسم الثاني من دوري الهواة، وهو دوري الدرجة الرابعة وفقا للتصنيف في بلجيكا، بينما يحتل منافسه المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وانضم الحارس كيفن فرانس (22 عاما) إلى صفوف "راسينج غينت" الصيف الماضي، قادما من فريق "دينزي" وهو أحد أندية الهواة أيضا.

المصدر: "eurosport.ru"