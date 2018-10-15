حارس ليفربول ومنتخب البرازيل بالزي السعودي (صور)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحارس مرمى نادي ليفربول ومنتخب البرازيل أليسون بيكر، مرتديا الزي السعودي خلال تواجده في السعودية للمشاركة مع منتخب "السامبا" في بطولة ودية.

وانتشرت مجموعة من الصور لأليسون، وهو يرتدي الزي السعودي، وظهر في واحدة منها على ظهر الجمل، وفي صورة أخرى وهو يمسك بصقر بيده.

الحارس البرازيلي أليسون بيكر بالزي السعودي. 🐪 pic.twitter.com/CKEg0ID6bQ — AS Arabia (@as_arabia) 15 октября 2018 г.

ويواجه المنتخب البرازيلي غدا نظيره الأرجنتيني على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة، ضمن البطولة الرباعية الودية التي تستضيفها السعودية، فيما سيلعب الأخضر السعودي اليوم ضد المنتخب العراقي.

يذكر أن السعودية خسرت مباراتها الأولى في البطولة أمام البرازيل بهدفين دون رد، بينما سقط المنتخب العراقي برباعية أمام الأرجنتين.

المصدر: تويتر