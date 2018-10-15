الروسية بافلوتشينكوفا تبدأ بنجاح رحلتها في كأس الكرملين

استهلت الروسية أنستاسيا بافلوتشينكوفا مشوارها في بطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 900 ألف دولار، بالفوز على الكرواتية آيلا تومليانوفيتش.

وتمكنت اللاعبة الروسية (27 عاما) من الفوز على منافستها الكرواتية (25 عاما)، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين.

وضربت بافلوتشينكوفا بذلك موعدا في الدور الثاني مع اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميا، والتي أعفيت من خوض غمار منافسات الدور الأول من البطولة.

المصدر: RT