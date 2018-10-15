الإصابة قد تحرم ليفربول من خدمات صلاح وفان دايك

أفادت وسائل إعلام إنجليزية بأن قرار مشاركة ثنائي ليفربول المصاب، وهما المصري محمد صلاح، والهولندي فيرغيل فان دايك في مباراة "الريدز" المقبلة، لا يزال ضبابيا حتى الآن.

وتعرض الثنائي، الذي يعتبر من ركائز "الريدز" هذا الموسم، للإصابة خلال مشاركتهما مع منتخبات بلديهما في المباريات الدولية ضمن أجندة "الفيفا" لشهر أكتوبر.

وقرر رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، عدم المخاطرة بقائد الطواحن فان دايك، وسمح له بالعودة لنادي ليفربول من أجل تلقي العلاج، ولحق بذلك بزميله المصري صلاح، الذي عاد هو الآخر إلى ليفربول بعد إصابته خلال مباراة منتخب الفراعنة ضد ساوزيلاند، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

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وينتظر نادي ليفربول التشخيص الطبي للثنائي لتحديد مدى خطورة إصابتهما ومدة غيابهما.

المصدر: وكالات