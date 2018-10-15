دجوكوفيتش يضيّق الخناق على نادال في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

شدد الصربي نوفاك دجوكوفيتش الخناق على الإسباني رافائيل نادال، متصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بتقليصه الفارق عنه إلى 215 نقطة، عقب تتويجه بطلا لدورة شنغهاي الصينية.

وبفضل هذا التتويج الذي جاء على حساب الكرواتي بورنا تشوريتش (6-3 و6-4)، صعد دجوكوفيتش من المركز الثالث إلى الثاني على حساب السويسري روجر فيدرر، الذي فقد نقاطا كثيرة في شنغهاي، كونه حامل اللقب العام الماضي، إلا أنه خرج في نصف النهائي هذا العام، فيما غاب نادال عن دورة شنغهاي بسب الإصابة.

وجاءت قائمة العشرة الأوائل كالتالي:

.@borna_coric is mover of the week after a run to the @SH_RolexMasters final.



View Latest ATP Race To London: https://t.co/m5MT6dDjoUpic.twitter.com/N6seZcqllT — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 15 октября 2018 г.

1- الإسباني رافائيل نادال 7660 نقطة

2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 7445

3- السويسري روجر فيدرر 6260

4-الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو 5860

5- الألماني ألكسندر زفيريف 5025

6- الكرواتي مارين سيليتش 4185

7- النمساوي دومينيك تيم 3825

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3775

9- البلغاري غريغور ديميتروف 3440

10- الأمريكي جون إيسنر 3290

المصدر: وكالات