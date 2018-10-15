نجم عربي يجاور ميسي في قائمة أمهر اللاعبين

كشفت صحيفة "ماركا" بعض الأرقام والإحصائيات في الدوري الإسباني لكرة القدم لهذا الموسم، بعد انقضاء 8 جولات من "الليغا".

وركزت الصحيفة الإسبانية على الأرقام التي تبرز أمهر اللاعبين في "الليغا"، إذ جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة قائمة أفضل المراوغين في الدوري الإسباني، بفارق كبير عن منافسيه.

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ووفقا للإحصائيات، فقد أقدم "البرغوث" على 31 مراوغة ناجحة، بمعدل 4 مراوغات في المباراة الواحدة وجاء بعده توني فيا لاعب بلد الوليد، الذي قام بـ20 مراوغة ناجحة.

وحل الكولومبي خوسيه موراليس لاعب ليفانتي في المركز الثالث (17 مراوغة ناجحة)، متبوعا بسيستو لاعب سيلتا فيغو، وصاحب 15 مراوغة.

أما اللاعب العربي الوحيد في القائمة الدولي المغربي سفيان بوفال، فقد احتل المركز الخامس (14 مراوغة ناجحة).

المصدر: وكالات