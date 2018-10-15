 
مباشر

نجم عربي يجاور ميسي في قائمة أمهر اللاعبين

الرياضة

نجم عربي يجاور ميسي في قائمة أمهر اللاعبين
AFP JOSE JORDAN
نجم عربي بجوار ميسي في قائمة أمهر اللاعبين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxd8

كشفت صحيفة "ماركا" بعض الأرقام والإحصائيات في الدوري الإسباني لكرة القدم لهذا الموسم، بعد انقضاء 8 جولات من "الليغا".

وركزت الصحيفة الإسبانية على الأرقام التي تبرز أمهر اللاعبين في "الليغا"، إذ جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة قائمة أفضل المراوغين في الدوري الإسباني، بفارق كبير عن منافسيه.

إقرأ المزيد
صلاح وميسي يكتسحان استفتاء الكرة الذهبية.. ومفاجأة مدوية تلوح في الأفق صلاح وميسي يكتسحان استفتاء الكرة الذهبية.. ومفاجأة مدوية تلوح في الأفق

ووفقا للإحصائيات، فقد أقدم "البرغوث" على 31 مراوغة ناجحة، بمعدل 4 مراوغات في المباراة الواحدة وجاء بعده توني فيا لاعب بلد الوليد، الذي قام بـ20 مراوغة ناجحة.

وحل الكولومبي خوسيه موراليس لاعب ليفانتي في المركز الثالث (17 مراوغة ناجحة)، متبوعا بسيستو لاعب سيلتا فيغو، وصاحب 15 مراوغة.

أما اللاعب العربي الوحيد في القائمة الدولي المغربي سفيان بوفال، فقد احتل المركز الخامس (14 مراوغة ناجحة).

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فريق تحقيق تركي سعودي مشترك سيدخل لتفتيش مبنى القنصلية بحثا عن مصير خاشقجي