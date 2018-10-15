بوغبا يستعد لمواجهة ألمانيا بحركات ساحرة! (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للدولي الفرنسي بول بوغبا، وهو يستعرض مهاراته العالية في تنطيط الكرة، خلال مشاركته في تدريبات منتخب "الديوك" عشية مواجهة ألمانيا.

وظهر النجم الفرنسي وهو يداعب الكرة بقدمه اليمنى لمدة طويلة بطريقة مذهلة، نالت إعجاب محبي اللاعب، وعشاق منتخب "الديوك".

ويستعد المنتخب الفرنسي، المتوج مؤخرا ببطولة كأس العالم لمواجهة نظيره الألماني غدا، في مباراة حامية الوطيس ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: .eurosport.ru