طبيب منتخب تونس ينقذ لاعبا في فريق الخصم من موت محقق (فيديو)

أنقذ سهيل الشملي طبيب منتخب تونس لكرة القدم لاعبا من منتخب النيجر من موت محقق، خلال المباراة التي جمعت "نسور قرطاج" والنيجر أمس، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

وسارع الشملي إلى إسعاف اللاعب كاتاكوري بوريما، الذي فقد وعيه، رغم تدخل الطاقم الطبي للنيجر، بهدف إسعافه بلا جدوى.

ونجح طبيب المنتخب التونسي في مساعدة اللاعب لاستعادة وعيه مرة أخرى، وتم نقله إلى خارج الملعب للاطمئنان على صحته.

وانتهت المباراة بفوز تونس بهدف وحيد، من توقيع المدافع ياسين مرياح.

المصدر: وكالات