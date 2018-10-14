روسيا تهزم تركيا وتبتعد بصدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية
AFP
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عزز المنتخب الروسي صدارته للمجموعة الثانية للقسم الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه على ضيفه التركي 2-0، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة بالمجموعة.
افتتح رومان نيوشتادتير التسجيل لروسيا في (د.20)، فيما تكفل دينيس تشيريشيف بتسجيل الهدف الثاني في (د.78).
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب روسيا إلى 7 نقاط في الصدارة، في حين تجمد رصيد تركيا عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام منتخب السويد متذيل المجموعة.
المصدر: وكالات
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