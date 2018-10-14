روسيا تهزم تركيا وتبتعد بصدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية

عزز المنتخب الروسي صدارته للمجموعة الثانية للقسم الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه على ضيفه التركي 2-0، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة بالمجموعة.

افتتح رومان نيوشتادتير التسجيل لروسيا في (د.20)، فيما تكفل دينيس تشيريشيف بتسجيل الهدف الثاني في (د.78).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب روسيا إلى 7 نقاط في الصدارة، في حين تجمد رصيد تركيا عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام منتخب السويد متذيل المجموعة.

المصدر: وكالات