شاهد.. مبابي يهين ديمبلي في تدريبات المنتخب الفرنسي

شهدت تدريبات بطل العالم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، لقطة طريفة وذلك خلال استعدادات منتخب الديوك للقاء المنتخب الألماني ضمن دوري الأمم الأوروبية الثلاثاء المقبل.

ويظهر في الفيديو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يقوم بمراوغة ذكية بحركة خاطفة لزميله عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني الذي فوجئ بتعامل مبابي مع الكرة، فتزحلق على الأرضية العشبية للملعب التدريبي وسط ضحكات لاعبي الديوك.

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ويستضيف المنتخب الفرنسي في الـ16 من أكتوبر الجاري منتخب ألمانيا الجريح بعد خسارته المذلة أمام نظيره الهولندي بثلاثية نظيفة أمس السبت.

ويتصدر المنتخب الفرنسي فرق المجموعة A1 بـ4 نقاط، فيما يأتي المنتخب الهولندي في المركز الثاني بـ3 نقاط، ويتذيل المنتخب الألماني فرق المجموعة بنقطة يتيمة.

المصدر: وكالات