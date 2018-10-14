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ياستريمسكا تتوج بأول ألقابها بإحرازها بطولة هونغ كونغ

الرياضة

ياستريمسكا تتوج بأول ألقابها بإحرازها بطولة هونغ كونغ
AFP Vivek PRAKASH
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توّجت الأوكرانية ديانا ياستريمسكا، بأول لقب في مسيرتها بعد أن تغلبت على الصينية كيانغ وانغ بمجموعتين نظيفتين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في نهائي بطولة هونغ كونغ للتنس.

وتمكنت ياستريمسكا البالغة 18 عاما من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع: 6-2 و6-1، خلال ساعة واحدة وخمس دقائق.

وهذا اللقب هو الأول للاعبة الأوكرانية الشابة خلال مسيرتها الاحترافية.

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المصدر: وكالات

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