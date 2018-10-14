ياستريمسكا تتوج بأول ألقابها بإحرازها بطولة هونغ كونغ

توّجت الأوكرانية ديانا ياستريمسكا، بأول لقب في مسيرتها بعد أن تغلبت على الصينية كيانغ وانغ بمجموعتين نظيفتين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في نهائي بطولة هونغ كونغ للتنس.

وتمكنت ياستريمسكا البالغة 18 عاما من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع: 6-2 و6-1، خلال ساعة واحدة وخمس دقائق.

Dayana Yastremska has done it! 👏😀 She claims her first WTA title at the @HKTennisOpen!



Gets the victory over Wang 6-2, 6-1! 🏆 pic.twitter.com/nbIMeJc9dv — WTA (@WTA) October 14, 2018

وهذا اللقب هو الأول للاعبة الأوكرانية الشابة خلال مسيرتها الاحترافية.

Dayana Yastremska clinches her first ever WTA title with victory over Wang at the @HKTennisOpen! 🏆

---> https://t.co/VKsv5bo1kbpic.twitter.com/md7GK6CbX9 — WTA (@WTA) October 14, 2018

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المصدر: وكالات