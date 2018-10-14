ياستريمسكا تتوج بأول ألقابها بإحرازها بطولة هونغ كونغ
توّجت الأوكرانية ديانا ياستريمسكا، بأول لقب في مسيرتها بعد أن تغلبت على الصينية كيانغ وانغ بمجموعتين نظيفتين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في نهائي بطولة هونغ كونغ للتنس.
وتمكنت ياستريمسكا البالغة 18 عاما من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع: 6-2 و6-1، خلال ساعة واحدة وخمس دقائق.
Dayana Yastremska has done it! 👏😀 She claims her first WTA title at the @HKTennisOpen!— WTA (@WTA) October 14, 2018
Gets the victory over Wang 6-2, 6-1! 🏆 pic.twitter.com/nbIMeJc9dv
وهذا اللقب هو الأول للاعبة الأوكرانية الشابة خلال مسيرتها الاحترافية.
The 2018 @HKTennisOpen Champion Dayana Yastremska! 🏆🎉 pic.twitter.com/fjBytlZrHw— WTA (@WTA) October 14, 2018
Dayana Yastremska clinches her first ever WTA title with victory over Wang at the @HKTennisOpen! 🏆— WTA (@WTA) October 14, 2018
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المصدر: وكالات