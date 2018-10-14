وفاة عضو اللجنة الأولمبية الدولية السويسري باتريك باومان

توفي عضو اللجنة الأولمبية الدولية السويسري باتريك باومان عن 51 عاما، اليوم الأحد، خلال حضوره دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقامة حاليا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ويعتبر باومان الذي كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، ورئيس لجنة التقويم لدورة الألعاب الأولمبية عام 2024، من أبرز الوجوه في الحركة الأولمبية وكان ينظر له خليفة محتملا للرئيس الحالي للجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

ونعاه باخ بقوله: "إنها صدمة كبيرة تصيبنا جميعا في الصميم، لا يمكننا أن نصدق هذا النبأ الحزين جدا، لقد خسرنا قائدا شابا مليئا بالأمل كان يدافع عن مستقبل الرياضة، كل أفكارنا مع زوجته، وأولاده وجميع أفراد عائلته".

وكان باومان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة منذ 16 عاما وتم التجديد له لفترة إضافية مقبلة.

وبحسب مواقع كثيرة متخصصة في كرة السلة، فإن باومان أصيب بأزمة قلبية حادة قضت عليه.

المصدر: أ ف ب