شاهد.. رباع روسي يحطم الرقم القياسي ويجر سفينة وزنها 11 ألف طن

حطم البطل الروسي في رفع الأثقال والقوة البدنية إيفان سافكين صاحب الـ33 عاما رقما قياسيا جديدا، بسحبه السفينة "يوري تارابوروف" التي تزن 11 ألف طن لمسافة نصف متر أمس السبت.

ونجح سافكين في سحب السفينة لمسافة نصف متر في المحاولة الأولى، ليحطم الرقم القياسي الذي سجله بنفسه في الـ17 من مارس الماضي بجره السفينة "سيرغي غافريلوف" التي يبلغ وزنها 10500 طنا لمسافة مترين.

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يذكر أن سافكين استطاع خلال مسيرته، أن يجر قاطرة وزنها 288 طنا، وعبارة عائمة، وطائرة إيرباص، وشاحنة عسكرية مع مقطورة، ودبابتي T34 و T54.

المصدر: إنترفاكس