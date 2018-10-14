دجوكوفيتش يفوز على تشوريتش ويحرز لقبه الرابع في شنغهاي
واصل نوفاك دجوكوفيتش عروضه القوية وفاز بسهولة على الكرواتي بورنا تشوريتش بمجموعتين نظيفتين اليوم الأحد ليحرز لقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية.
وتمكن دجوكوفيتش من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-4، خلال ساعة واحدة و35 دقيقة.
A look back at the winning moment...— ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 14, 2018
👏 @DjokerNole 👏
🎥 @TennisTVpic.twitter.com/kNs0nmJxi7
وبهذا الفوز سيتجاوز دجوكوفيتش، الذي عاد لأفضل مستوياته هذا الموسم وفاز ببطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، سيتجاوز السويسري روجر فيدرر إلى المركز الثاني عالميا عندما تصدر النسخة التالية من التصنيف غدا الاثنين.
🏆🏆🏆🏆@DjokerNole wins his 4th @SH_RolexMasters crown with a 6-3, 6-4 victory over Borna Coric!— ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 14, 2018
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ومدد اللاعب الصربي الحاصل على 14 لقبا في البطولات الأربع الكبرى مسيرة انتصاراته إلى 18 مباراة متتالية مع استمراره في ملاحقة رفائيل نادال المصنف الأول عالميا والذي فضل عدم المشاركة في موسم البطولات الآسيوية ليتعافى من إصابة في ركبته.
The ❤️ for @DjokerNole. pic.twitter.com/9d6fdux9sq— ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 14, 2018
المصدر: وكالات