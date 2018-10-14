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شاهد..هدف عالمي بعد 10 ثوان على انطلاق المباراة

الرياضة

شاهد..هدف عالمي بعد 10 ثوان على انطلاق المباراة
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شهد الدوري الإيرلندي الشمالي الممتاز لكرة القدم هدفا عالميا خلال مباراة كروزيديرز وضيفه غلينتوران في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ11 من المسابقة أمس السبت.

وبعد إطلاق الحكم لصفارة بداية المباراة، لم يحتج أصحاب الأرض لأكثر من 10 ثوان لتسجيل أول أهدافهم بعد أربع لمسات للكرة، منها ثلاث تمريرات وتسديدة الهدف الذي سجله اللاعب ماثيو سنودي.

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وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة، ليرفع كروزيديرز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد غلينتوران عند 15 نقطة في المركز الـ6 من جدول ترتيب الدوري.

المصدر: eurosport.ru

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