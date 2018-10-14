شاهد..هدف عالمي بعد 10 ثوان على انطلاق المباراة

شهد الدوري الإيرلندي الشمالي الممتاز لكرة القدم هدفا عالميا خلال مباراة كروزيديرز وضيفه غلينتوران في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ11 من المسابقة أمس السبت.

وبعد إطلاق الحكم لصفارة بداية المباراة، لم يحتج أصحاب الأرض لأكثر من 10 ثوان لتسجيل أول أهدافهم بعد أربع لمسات للكرة، منها ثلاث تمريرات وتسديدة الهدف الذي سجله اللاعب ماثيو سنودي.

👀Blink and you'll miss it!



⏰It's taken just 10 - YES that's 10 - seconds for @CrusadersFC to take the lead against @Glentoran at Seaview



Just as quick as you, @alanshearer 😉



Text Video Audio - https://t.co/rCJgyFTDUZ

Get involved! Use #BBCIrishPrempic.twitter.com/e9kJki1WWf — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 13, 2018

إقرأ المزيد

وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة، ليرفع كروزيديرز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد غلينتوران عند 15 نقطة في المركز الـ6 من جدول ترتيب الدوري.

المصدر: eurosport.ru