بالفيديو.. "الإمبراطور الروسي الأخير" يهزم الأمريكي سونين بالقاضية

تغلب البطل الروسي فيودور يميليانينكو على الأمريكي تشيل سونين بالضربة الفنية القاضية بالنزال الذي جمعهما اليوم ضمن دورة Bellator للفنون القتالية المختلطة بمدينة نيويورك الأمريكية.

واستطاع البطل الروسي حسم النزال سريعا من الجولة الأولى بعد أن وجه عددا من اللكمات القوية والمركزة لخصمه الذي بدا مستسلما أمام صلابة وقوة ضرباته، ليبادر الحكم لإيقاف النزال معلنا فوز يميليانينكو.

وبهذا الفوز، تأهل يميليانينكو إلى النزال النهائي لفئة الوزن الثقيل في الدورة، حيث سيلاقي الأمريكي الآخر رايان بايدر على لقب بطل العالم للوزن الثقيل في الـ26 من نوفمبر القادم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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وهذا الفوز هو الـ38 ليميليانينكو البالغ 42 عاما خلال مسيرته الاحترافية مقابل 5 هزائم، فيما مني سونين صاحب الـ41 عاما بالهزيمة الـ16 خلال مسيرته مقابل 30 انتصارا وتعادل وحيد.

ويميليانينكو هو بطل العالم سابقا للفنون القتالية المختلطة للوزن الثقيل، ويعتبر رمزا للكثير من الأبطال والمقاتلين الروس الذين يعتبرونه قدوتهم ومثلهم الأعلى، ومن بين هؤلاء البطل حبيب نورمحمدوف صاحب الـ30 عاما والذي حافظ مؤخرا على لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة UFC عندما تغلب فجر الأحد الماضي على الإيرلندي كونور ماكغريغور.

المصدر: rsport.ria.ru