ألمانيا تغرق في بحر الأرقام السلبية بعد هزيمة مذلة أمام هولندا

غرق المنتخب الألماني لكرة القدم في بحر الأرقام السلبية بعد أن تعرض للهزيمة أمام هولندا بنتيجة 3-0 أمس السبت، ضمن منافسات المجموعة A1 من الجولة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن هذه الخسارة هي الأولى للمنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي بفارق 3 أهداف في تاريخ مواجهات الفريقين.

A night to remember in Amsterdam:

-First win over Germany since 2002

-Biggest ever win over Germany

-Three debutante's

-First win in the UEFA Nations League



Future looking very bright for Oranje! — Dutch Football (@FootballOranje_) October 13, 2018

وأضافت أن هزيمة أمس هي الخامسة التي يتعرض لها الألمان في 2018، ليعادل المانشافت بذلك أسوأ سجل له في سنة واحدة للمرة الأولى منذ 33 عاما كما أن هذا الفوز هو الأول للطواحين على المانشافت منذ عام 2002.

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المصدر: وكالات