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ألمانيا تغرق في بحر الأرقام السلبية بعد هزيمة مذلة أمام هولندا

الرياضة

ألمانيا تغرق في بحر الأرقام السلبية بعد هزيمة مذلة أمام هولندا
Globallookpress Matthias Koch
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غرق المنتخب الألماني لكرة القدم في بحر الأرقام السلبية بعد أن تعرض للهزيمة أمام هولندا بنتيجة 3-0 أمس السبت، ضمن منافسات المجموعة A1 من الجولة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن هذه الخسارة هي الأولى للمنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي بفارق 3 أهداف في تاريخ مواجهات الفريقين.

وأضافت أن هزيمة أمس هي الخامسة التي يتعرض لها الألمان في 2018، ليعادل المانشافت بذلك أسوأ سجل له في سنة واحدة للمرة الأولى منذ 33 عاما كما أن هذا الفوز هو الأول للطواحين على المانشافت منذ عام 2002.

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المصدر:  وكالات

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