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هولندا تقهر ألمانيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

الرياضة

هولندا تقهر ألمانيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية
AFP
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حققت هولندا فوزا ثمينا على ألمانيا 3-0، اليوم السبت، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

أحرز  ثلاثية منتخب الطواحين كل من المدافع فيرجيل فان ديك في (د.30) وممفيس ديباي في (د.87)، وجورجينيو فينالدوم في (د.90+3).

وتقدمت هولندا التي حققت فوزها الحادي عشر على ألمانيا في 46 مباراة، بينها 15 تعادلا و15 انتصارا لألمانيا، إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط خلف بطلة العالم فرنسا المتصدرة بـ4 نقاط من تعادل سلبي مع ألمانيا افتتاحا وفوز على هولندا 2-1 في المرحلة الثانية.

وتستقبل فرنسا ضيفتها ألمانيا الثلاثاء 16 أكتوبر في باريس في المرحلة الرابعة، علما أن وضع المدرب الألماني يواكيم لوف ازداد حراجة، نسبة إلى البيان التنازلي للمنتخب منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا التي خرج فيها المنتخب الألماني بطل نسخة 2014 في البرازيل من الدور الأول.

المصدر: وكالات

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