تشوريتش يطيح بفيدرر ويواجه دجوكوفيتش في نهائي شنغهاي

ودّع السويسري روجر فيدرر المصنف أول وحامل اللقب الدور نصف النهائي لدورة شنغهاي الصينية، بخسارته أمام الكرواتي بورنا تشوريتش بمجموعتين نظيفتين اليوم السبت.

Coric's Maiden Masters 1000 Final 💪



Borna Coric stuns Roger Federer 6-4, 6-4 to book a final meeting with @DjokerNole in Shanghai. 🇨🇳



Read More ▶️ https://t.co/eOg3qjSUB1pic.twitter.com/4KkGlKfYBm — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 13, 2018

واحتاج تشوريتش إلى 73 دقيقة لتخطي فيدرر بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع: 6-4 و6-4.

ويواجه تشوريتش في المباراة النهائية، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الفائز على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-1 في أولى مباراتي الدور نصف النهائي في وقت سابق اليوم.

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المصدر: وكالات