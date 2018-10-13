 
مباشر

تشوريتش يطيح بفيدرر ويواجه دجوكوفيتش في نهائي شنغهاي

الرياضة

تشوريتش يطيح بفيدرر ويواجه دجوكوفيتش في نهائي شنغهاي
Gettyimages.ru Fred Lee
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx6q

ودّع السويسري روجر فيدرر المصنف أول وحامل اللقب الدور نصف النهائي لدورة شنغهاي الصينية، بخسارته أمام الكرواتي بورنا تشوريتش بمجموعتين نظيفتين اليوم السبت.

واحتاج تشوريتش إلى 73 دقيقة لتخطي فيدرر بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع: 6-4 و6-4.

ويواجه تشوريتش في المباراة النهائية، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الفائز على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-1 في أولى مباراتي الدور نصف النهائي في وقت سابق اليوم.

إقرأ المزيد
دجوكوفيتش يكتسح زفيريف ويبلغ نهائي شنغهاي

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

علماء أستراليون: "إشارات غامضة" من الفضاء الخارجي. هل هناك من يحاول الاتصال بالبشر؟