تشوريتش يطيح بفيدرر ويواجه دجوكوفيتش في نهائي شنغهاي
ودّع السويسري روجر فيدرر المصنف أول وحامل اللقب الدور نصف النهائي لدورة شنغهاي الصينية، بخسارته أمام الكرواتي بورنا تشوريتش بمجموعتين نظيفتين اليوم السبت.
Coric's Maiden Masters 1000 Final 💪— ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 13, 2018
Borna Coric stuns Roger Federer 6-4, 6-4 to book a final meeting with @DjokerNole in Shanghai. 🇨🇳
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واحتاج تشوريتش إلى 73 دقيقة لتخطي فيدرر بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع: 6-4 و6-4.
ويواجه تشوريتش في المباراة النهائية، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الفائز على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-1 في أولى مباراتي الدور نصف النهائي في وقت سابق اليوم.
Remember the name...— ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 13, 2018
Absolute perfection from @borna_coric 👏
Watch the @SH_RolexMasters live on @TennisTV 📺 pic.twitter.com/vD8sA6Lerb
المصدر: وكالات