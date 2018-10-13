التشيك تحقق الانتصار الأول في دوري الأمم الأوروبية

حقق المنتخب التشيكي فوزه الأول فى دوري الأمم الأوروبية، بتغلبه علي سلوفاكيا 2-1، اليوم السبت، في المرحلة الثانية للمجموعة الأولى للمستوى الثاني من البطولة.

وتقدم ميكايل كرمينسيتش للتشيك في (د.52) وتعادل مارك هامشيك لسلوفاكيا في (د.62) وأضاف باتريك ستشيك الهدف الثاني للتشيك في (د.76).

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني فيما تذيلت سلوفاكيا المجموعة في المركز الثالث بلا نقاط.

وارتفع رصيد التشيك إلى 3 نقاط في المركز الثاني، خلف أوكرانيا 6 نقاط، فيما تحتل سلوفاكيا المركز الأخير برصيد خال من النقاط.

المصدر: وكالات