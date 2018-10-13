المنتخب الروسي بكامل نجومه يستعد لمباراة تركيا
أجرى المنتخب الروسي لكرة القدم مرانه الأخير اليوم قبل مواجهة ضيفه منتخب تركيا، في المباراة التي تجمعهما غدا ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة B2 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
Тренировка @TeamRussia 📸 pic.twitter.com/AXUgJ358k8— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2018
وتدرب المنتخب الروسي بكامل نجومه في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود التي ستستضيف المباراة غدا عند الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
Тренировка @TeamRussia в Сочи начинается! pic.twitter.com/POJzVOOimI— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2018
وتعادل المنتخب الروسي في الجولة الماضية الخميس أمام نظيره السويدي من دون أهداف في المباراة التي استضافتها مدينة كالينينغراد الروسية.
وتتصدر روسيا المجموعة B2 برصيد 4 نقاط أمام تركيا الثانية بثلاث نقاط فيما تحتل السويد المركز الثالث بنقطة وحيدة.
المصدر: تاس