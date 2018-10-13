المنتخب الروسي بكامل نجومه يستعد لمباراة تركيا

أجرى المنتخب الروسي لكرة القدم مرانه الأخير اليوم قبل مواجهة ضيفه منتخب تركيا، في المباراة التي تجمعهما غدا ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة B2 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتدرب المنتخب الروسي بكامل نجومه في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود التي ستستضيف المباراة غدا عند الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

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وتعادل المنتخب الروسي في الجولة الماضية الخميس أمام نظيره السويدي من دون أهداف في المباراة التي استضافتها مدينة كالينينغراد الروسية.

وتتصدر روسيا المجموعة B2 برصيد 4 نقاط أمام تركيا الثانية بثلاث نقاط فيما تحتل السويد المركز الثالث بنقطة وحيدة.

المصدر: تاس