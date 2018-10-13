هدف الفرعون صلاح الخيالي بعيون الصحافة العالمية (صور+ فيديو)

تناولت وسائل الإعلام باهتمام كبير الهدف الرائع الذي سجله محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي إضافة إلى إصابته في نهاية لقاء الفراعنة أمس.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إن محمد صلاح استطاع أن يسجل هدفا رائعا في مواجهة سوازيلاند لكن ابتسامته في بداية المباراة تحولت إلى أحزان بعدما غادر أرضية الملعب مصابا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

أما صحيفة "The Sun" البريطانية فقد قالت إن الهدف الذي سجله صلاح أبهر الجميع في وسائل التواصل الاجتماعي حيث أبدع اللاعب المصري بالتسجيل مباشرة في الشباك من ركلة ركنية.

Liverpool fans fear the worst after Mo Salah is taken off injured https://t.co/MZh0RBRyYLpic.twitter.com/XiD28qKScd — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 13, 2018

أما "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فقد قالت إن صلاح أبدع بهدف "أولمبيكو" لكنه لم يكن سعيد الحظ وأنهى المباراة بإصابة قبيل انتهائها.

Golazo olímpico... y lesión de Salah con Egiptohttps://t.co/doxwoBdkU5pic.twitter.com/8hoSCE6StZ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 12, 2018

كما امتدحت صحيفة "ماركا" الإسبانية اللاعب المصري، وذكرت أنه يثبت دائما قدرته على إبهار المتابعين حين يتعلق الأمر بمواجهة الشباك.

واهتمت صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية بالهدف قائلة: "صلاح صوب الكرة في الشباك مباشرة، ليترك حارس المرمى تائها وعجز عن التعامل معها لتسكن مرماه".

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وسجل صلاح هدفا رائعا من ركلة ركنية مباشرة خلال مباراة منتخب مصر وضيفه السوازيلاندي أمس الجمعة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفراعنة 4-1.

المصدر: almesryoon.com