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دجوكوفيتش يكتسح زفيريف ويبلغ نهائي شنغهاي

الرياضة

دجوكوفيتش يكتسح زفيريف ويبلغ نهائي شنغهاي
AFP WANG ZHAO
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حقق الصربي نوفاك دجوكوفيتش فوزا كاسحا على الألماني ألكسندر زفيريف وبلغ نهائي بطولة شنغهاي الصينية للتنس، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة، بتغلبه عليه اليوم 6-2 و6-1.

واحتاج دجوكوفيتش إلى 61 دقيقة فقط ليقصي زفيريف ويبلغ النهائي الـ46 له في دورات الألف نقطة، على أمل الفوز بلقبه الـ32 في هذه الدورات، والرابع في شنغهاي بالذات بعد أعوام 2012 و2013 و2015.

وواصل الصربي البالغ 31 عاما عودته إلى قمة مستواه بعد أن وضع خلفه إصابته، محققا فوزه السابع عشر تواليا، ليحافظ بالتالي على حظوظه في انتزاع صدارة اللاعبين المحترفين من الإسباني رافائيل نادال الغائب الأبرز بسبب الإصابة.

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وبتأهله إلى النهائي الـ103 في مسيرته المتوجة بـ71 لقبا حتى الآن بينها 14 في الغراند سلام، ضمن دجوكوفيتش صعوده إلى المركز الثاني في تصنيف المحترفين للمرة الأولى منذ 11 يونيو 2017، وذلك على حساب خصمه المحتمل في النهائي حامل اللقب السويسري روجر فيدرر الذي يلتقي لاحقا اليوم مع الكرواتي بورنا تشوريتش.

كما ثأر دجوكوفيتش من زفيريف لأن ابن الـ21 ربيعا تغلب على الصربي في المواجهة الوحيدة السابقة بينهما، وكانت في نهائي بطولة روما للماسترز العام الماضي وحسمها الألماني في مصلحته، بمجموعتين نظيفتين: 6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و21 دقيقة.

المصدر: أ ف ب

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