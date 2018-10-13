برشلونة ينوي توقيع عقد جديد مع ميسي

يرغب برشلونة الإسباني في الحفاظ على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لأطول فترة ممكنة، لذا يفكر النادي الكتالوني العملاق في تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2021.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يدرك مهارة ليونيل ميسي، ويتوقع أن يستمر على نفس المستوى لفترة طويلة، وبالتالي فإن النادي يفكر بتمديد عقده لعام أو عامين آخرين، أي ربما إلى صيف 2023، حيث سيصبح عمر الأرجنتيني 36 عاما.

El Barça quiere ampliar el contrato de Leo Messihttps://t.co/8B5dc1I8tL — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 13, 2018

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وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة برشلونة تدور حول تمديد عقد اللاعب في الموسم القادم وليس الحالي، وليس من المتوقع أن يتم تقديم العرض قبل صيف عام 2019.

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ويأمل النادي الكتالوني العملاق أن يعتزل ميسي في برشلونة، ليصبح رجل النادي الواحد، مثل عدة لاعبين سابقين كتوتي أسطورة ونجم روما.

ويأتي ذلك خلافا لما يخطط له ميسي، الذي صرح سابقا برغبته في العودة إلى نيولز أولد بويز الأرجنتيني، الفريق الذي ترعرع فيه، وهو في سن الطفولة، والاعتزال داخل صفوفه.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني لديه بند في عقده، يسمح له بالرحيل في 2020 عن النادي، أي قبل عام من نهاية عقده الحالي، ويمكنه أن يترك البلوغرانا مجانا، إذا لم يكن الفريق الذي سيذهب إليه من النخبة الأوروبية، علما بأن شرطه الجزائي يصل إلى 700 مليون يورو.





المصدر: وكالات