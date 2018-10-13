المغني الأمريكي الشهير فيفتي سينت يقدم عرضا مغريا للروسي حبيب
قدم مغني الراب الأمريكي الشهير فيفتي سينت عرضا بـ2 مليون دولار للروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم لمنظمة UFC بالوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة MMA للانتقال لمنظمة Bellator.
ونشر فيفتي سينت عبر موقعه الرسمي في إنستغرام بيانا قال فيه: "أعتقد أن منظمة UFC أخطأت بحق حبيب، لم يفعلوا الشيء نفسه مع ماكغريغور. سأدفع مليوني دولار لحبيب إذا انتقل لمنظمة Bellator".
وتعتبر منظمة Bellator ثانية أقوى منظمات الفنون القتالية المختلطة MMA.
ورد حبيب بالشكر على عرض المغني الأمريكي.
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😎50 Cent готов раскошелиться, чтобы Хабиб Нурмагомедов и Зубайра Тухугов перешли в #Bellator __ 🔥💬 50 Cent: Я думаю UFC неправильно поступают с Хабибом, ведь с Макгрегором такого не было. Я готов заплатить $2 000 000 наличными сегодня, если он переходит в Bellator. Я разберусь с Даной Уайтом и контрактом. Зубайру тоже будем рады видеть. __ 🦅Хабиб: Просто пришли мне местонахождение __ 💬 50 Cent: Я абсолютно серьёзно. __ 🦅: Если хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, я приглашаю тебя в Дагестан. А когда я буду в США, я дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина!!
وفي وقت سابق أعلن حبيب تلقيه عرضا مغريا من منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية (WWE) للانضمام إليها.
وذكر فيفتي سينت في وقت سابق أنه وقع اتفاقية تعاون مع Bellator بقيمة 1 مليون دولار، فيما يعتبر هذا المغني الأمريكي واحدا من أنجح الفنانين في تاريخ موسيقى الراب، وقدرت مجلة Forbes ثروته عام 2015 بمبلغ 150 مليون دولار.
المصدر: تاس