هنري مدربا جديدا لموناكو الفرنسي

أعلن نادي موناكو الفرنسي تعيين تييري هنري، مديرا فنيا لفريق كرة القدم الأول في نادي الإمارة، خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تمت إقالته الخميس الماضي بسبب سوء النتائج.

وقال موناكو في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت، اليوم السبت: "تم تعيين تييري هنري، مدربا للفريق، لثلاث مواسم قادمة، حتى عام 2021".

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وسيبدأ هنري العمل في النادي، يوم الاثنين المقبل، وسينضم إليه كل من جواو كارلوس فالادو، مدرب بنفيكا تحت 23 عاما، وباتريك كوامي أمبادو، الذي كان يعمل في أكاديمية أرسنال.

وبدأ هنري مسيرته الاحترافية مع موناكو عام 1994 وبقي في صفوفه حتى 1999، وأحرز معه لقب الدوري المحلي عام 1997، ثم خاض تجربة خجولة جدا مع يوفنتوس 1999 قبل أن يحل في لندن للدفاع عن ألوان أرسنال بين عامي 1999-2007 الذي أصبح هدافه التاريخي.

وخاض بطل مونديال 1998 وكأس أوروبا 2000 تجربة ناجحة أيضا مع برشلونة الإسباني الذي توّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2009، قبل أن ينهي مسيرته في الولايات المتحدة مع نيويورك ريد بولز بين عامي 2010 و2014 وتخلل هذه الفترة إعارته إلى أرسنال عام 2012.

وقال هنري بعد تعيينه: "في المقام الأول أريد أن أشكر موناكو على إتاحة الفرصة لي لتدريب هذا النادي الخاص بالنسبة لي، أنا سعيد جدا بالعودة إلى هنا، وعازم على مواجهة التحديات التي تنتظرنا، لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع اللاعبين".

أما الروسي فاديم فاسيلييف نائب رئيس النادي والمدير العام، فقال: "معرفة هنري وشغفه بكرة القدم، جعل ترشيحه أمرا واقعيً، تييري يدرك المهمة التي تنتظره، ويتوق لبدء عمل جديد، ونحن نثق به ونعتمد عليه".

ولم يفز موناكو سوى في مباراة واحدة هذا الموسم في الجولة الأولى من الدوري ضد فريق نانت، وكانت في الـ11 من أغسطس الماضي، قبل أن يبدأ سلسلة سيئة لم يحقق فيها أي فوز في 10 مباريات حتى الآن.

المصدر: وكالات