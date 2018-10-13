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أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو يطلق عملة رقمية خاصة به

الرياضة

أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو يطلق عملة رقمية خاصة به
ElFinanciero_Mx/twitter
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أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو عن إطلاق عملة رقمية خاصة به سمّاها (Ronaldinho Soccer Coin (RSC.

وستستخدم العملة الجديدة في مجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك الوصول إلى الملاعب الرقمية وE-Sports.

وسيتم تطوير الملاعب الرقمية في حوالي 300 موقع في جميع أنحاء العالم وستعمل في إفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

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ويمكن استخدام العملة الرقمية أيضا لشراء المحتوى داخل الواقع الافتراضي، فضلا عن استخدامها للمراهنات وشراء السلع عبر الإنترنت.

وبما أن شعبية رونالدينيو كبيرة جدا في أوساط عالم الساحرة المستديرة، فمن المحتمل أن يصبح مشروعه مشهورا كشهرته تماما، حيث أن الجمع بين تكنولوجيات الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع وجود عملة رقمية، هو أمر مفضل لدى الكثيرين.

المصدر: وكالات

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