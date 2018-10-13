 
مباشر

طبيب منتخب الفراعنة يكشف حجم إصابة محمد صلاح (فيديو)

الرياضة

طبيب منتخب الفراعنة يكشف حجم إصابة محمد صلاح (فيديو)
Reuters Mohamed Abd El Ghany
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx4e

أكد طبيب المنتخب المصري لكرة القدم محمد أبو العلا، أن النجم محمد صلاح بات في حكم المؤكد غيابه عن مواجهة الثلاثاء المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها الكاميرون.

وقال أبو العلا في تصريحات إعلامية إن صلاح أصيب بشد عضلي خفيف، ومن المقرر أن يخضع لفحص أشعة في أقرب وقت لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

وأوضح أن فرص لحاقه بمباراة الإياب أمام سوازيلاند المقررة يوم الثلاثاء المقبل، تعد صعبة.

وسجل صلاح هدفا في فوز الفراعنة أمام سوازيلاند (4-1) على ملعب السلام أمس، لكنه تعرض لإصابة قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ما استدعى خروجه من الملعب.

إقرأ المزيد
شاهد.. الفرعون صلاح يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية مباشرة
إقرأ المزيد
تصفيات أمم أفريقيا.. مصر تقسو على سوازيلاند برباعية

ورفعت مصر رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المجموعة العاشرة، بالتساوي مع تونس التي تلعب مع ضيفتها النيجر اليوم السبت.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا