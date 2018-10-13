طبيب منتخب الفراعنة يكشف حجم إصابة محمد صلاح (فيديو)

أكد طبيب المنتخب المصري لكرة القدم محمد أبو العلا، أن النجم محمد صلاح بات في حكم المؤكد غيابه عن مواجهة الثلاثاء المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها الكاميرون.

وقال أبو العلا في تصريحات إعلامية إن صلاح أصيب بشد عضلي خفيف، ومن المقرر أن يخضع لفحص أشعة في أقرب وقت لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

وأوضح أن فرص لحاقه بمباراة الإياب أمام سوازيلاند المقررة يوم الثلاثاء المقبل، تعد صعبة.

وسجل صلاح هدفا في فوز الفراعنة أمام سوازيلاند (4-1) على ملعب السلام أمس، لكنه تعرض لإصابة قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ما استدعى خروجه من الملعب.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ورفعت مصر رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المجموعة العاشرة، بالتساوي مع تونس التي تلعب مع ضيفتها النيجر اليوم السبت.

المصدر: وكالات