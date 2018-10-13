قديروف يدعو لتخفيف عقوبة كوكورين وماماييف

دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف لتخفيف الحكم في القضيتين المرفوعتين على لاعبي المنتخب الروسي سابقا، ألكسندر كوكورين مهاجم زينيت بطرسبورغ وبافل ماماييف لاعب كراسنودار.

ونشر قديروف في حسابه الرسمي على موقع "فكونتاكتي" اليوم رسالة دعم للاعبين كوكورين وماماييف، أعلن خلالها استعداد نادي أخمات غروزني لضمهما إلى صفوفه في أي وقت، لكي لا يعيشا عزلة بعد خروجهما من الحبس، وطالب بتخفيف العقوبة المتوقع أن تفرض عليهما، لأنهما حسب قديروف لن يكون السجن أفضل لهما، وتخفيف العقوبة عنهما سيمنحهما فرصة سانحة لتصحيح أخطائهما بعد إطلاق سراحهما.

وتقوم وزارة الداخلية الروسية بالتحقيق مع اللاعبين بعد ظهورهما في مقطعي فيديو تم تداولهما على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأول، يظهرهما وهما يعتديان بالضرب على رجل داخل مقهى في العاصمة الروسية، وسبّ قوميته.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской “Кофемании”.

Кокорин подбегает к Паку, бьет его стулом, подлетает остальная компания с Мамаевым.



8 октября. Холст, масло, уголовка. pic.twitter.com/6x593uIeYr — Breaking Mash (@BreakingMash) October 8, 2018

والثاني يظهرهما في نفس اليوم يعتديان على رجل آخر على أحد الأرصفة، وذكرت العديد من التقارير أن المعتدى عليه يعمل سائقا في القناة الروسية الأولى.

Появилось еще одно видео драки с участием Кокорина и Мамаева. По всей видимости, она предваряла инцидент в кафе. pic.twitter.com/druSQkhuSY — Р-Спорт (@rsportru) October 9, 2018

وقضت المحكمة بإبقاء اللاعبين رهن الاعتقال حتى الـ8 من ديسمبر المقبل، في انتظار محاكمتهما بتهمة الشغب، وهي جريمة قد يواجهان فيها عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

ولاقى مقطعا الفيديو تنديدا كبيرا من المجتمع الروسي على كافة المستويات السياسية والرياضية والشعبية.

وأعلن نادي كراسنودار نيته فسخ عقد ماماييف، كما تعهد نادي زينيت بإنزال أقصى العقوبات بكوكورين.

المصدر: kp+rsport.ria