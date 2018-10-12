لوكاكو يقود بلجيكا للفوز على سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

حقق المنتخب البلجيكي فوزه الثاني في منافسات المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، وجاء على حساب ضيفه السويسري 2-1 الجمعة في بروكسل.

وافتتح لوكاكو التسجيل في (د.58) قبل أن يدرك ماريو غافرانوفيتش التعادل لسويسرا في (د.76)، لكن لوكاكو قال كلمته مجددا وأهدى بلاده هدف الفوز في (د.84)، رافعا رصيده إلى 45 هدفا دوليا ورصيد "الشياطين الحمر" إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل ثلاث لسويسرا حصلت عليها من فوزها الكاسح على آيسلندا 6 - صفر في الجولة الأولى.

وكان المنتخب البلجيكي الذي حقق المركز الثالث في مونديال روسيا هذا الصيف، حقق فوزا كبيرا في الجولة الأولى خارج قواعده على آيسلندا بثلاثية نظيفة.

وتخوض بلجيكا، متصدرة التصنيف الدولي حاليا، مباراة ودية الثلاثاء المقبل ضد هولندا، بانتظار مباراتها الثالثة في دوري الأمم الأوروبية ضد آيسلندا في 15 نوفمبر لكن هذه المرة على أرضها، فيما تخوض سويسرا مباراتها الثالثة في البطولة القارية الاثنين أمام مضيفتها آيسلندا.

المصدر: أ ف ب