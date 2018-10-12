دوري الأمم الأوروبية.. التعادل السلبي يحسم موقعة كرواتيا وإنجلترا

حسم التعادل السلبي مواجهة كرواتيا وضيفتها إنجلترا، اليوم الجمعة، ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وكانت مباراة الجمعة إعادة للقاء المنتخبين في الدور نصف النهائي لمونديال هذا الصيف في روسيا حين انتصرت كرواتيا 2-1 بعد التمديد وبلغت النهائي للمرة الأولى في تاريخها قبل الخسارة أمام فرنسا (2-4).

وفشل رجال المدرب غاريث ساوثغيت في تحقيق ثأرهم من لوكا مودريتش ورفاقهم، لكنهم منحوا "الأسود الثلاثة" نقطتهم الأولى في هذه البطولة الجديدة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام إسبانيا 1-2 على ملعب "ويمبلي" في لندن.

كما نالت كرواتيا من مباراتها الأولى على أرضها منذ إنجاز مونديال روسيا لكنها خاضتها دون جمهورها بسبب عقوبة اتحادية لمباراتين خلف أبواب موصدة، نقطتها الأولى أيضا كونها خسرت في لقائها الأول بنتيجة مذلة 0-6 أمام إسبانيا التي تتواجه مجددا مع إنجلترا الاثنين في إشبيلية.

المصدر: أ ف ب