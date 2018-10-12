شاهد.. آل الشيخ يهدي قناة بيراميدز لنادي الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، أن رئيس هيئة الرياضة في السعودية تركي آل الشيخ، قرر التنازل عن قناة بيراميدز وإهدائها إلى الزمالك.

وأضاف منصور، أن كل التفاصيل الرسمية سيعلن عنها خلال الأيام القادمة، بعد الاجتماع مع إدارة القناة لاستلام مقاليد الأمور بشكل رسمي.

كما قرر منصور إطلاق اسم آل الشيخ على المبنى الاجتماعي الجديد بمقر القلعة البيضاء، تقديرا للدعم المادي والمعنوي الذي قدمه آل الشيخ للزمالك.

وقال منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك: "تركي آل شيخ دعم نادي الزمالك بأموال وصلت لما يقرب من 280 مليون جنيه، والتي جاء أبرزها التعاقد مع السويسري كريستيان جروس والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي".

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المصدر: وكالات