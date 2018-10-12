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فان باستن خارج بيت "الفيفا"

الرياضة

فان باستن خارج بيت
AFP
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سيترك النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن منصبه كمدير للتطوير الفني في الاتحاد الدولي لكرة القدم في نهاية أكتوبر الجاري، بعد "اتفاق متبادل" بحسب ما ذكر الجمعة الاتحاد الدولي.

وتبوأ هداف أياكس أمستردام وميلان الإيطالي السابق منصبه في 2016، لكنه عبر عن رغبته بـ"تمضية وقت إضافي في هولندا مع عائلته"، بحسب ما ذكر فيفا الذي لم يغلق الباب أمام عودة النجم السابق.

ويعد فان باستن (53 عاما) من أفضل اللاعبين في تاريخ هولندا، وقد نال الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في أعوام 1988 و1989 و1992.

وكان مسؤولا عن النواحي التقنية، من الابتكارات الفنية المرتبطة بكرة القدم وصولا إلى التحكيم.

وخلال ولايته، اقترح فان باستن إلغاء قاعدة التسلل والتمديد والبطاقات الصفراء واعتماد الاستبعاد المؤقت لتعزيز جاذبية اللعبة.

وشارك فان باستن في تقديم إطلاق تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في ايه آر" في مونديال روسيا 2018.

المصدر: أ ف ب

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