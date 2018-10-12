رونالدو يحدد شرطا لقبول التحقيق معه في قضية "الاغتصاب"
أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، استعداده للخضوع للتحقيق في قضية اغتصاب تتهمه بها سيدة أمريكية، بشرط وحيد.
وقالت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة، إن رونالدو منفتح على استجوابه من قبل شرطة لاس فيغاس الأمريكية، في ظل التحقيقات الجارية في قضية الاغتصاب المتهم فيها.
Caso Mayorga, #CristianoRonaldo pronto a testimoniare sul presunto stupro https://t.co/J2T2ElAefu#serieApic.twitter.com/b0UIGyVjUE— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) October 12, 2018
وأضافت الصحيفة أن رونالدو يشترط أن يتم التحقيق معه فقط عن طريق مكالمات الفيديو من إيطاليا، في ظل الجدول الشديد الازدحام لنادي السيدة العجوز في الفترة المقبلة، وخوضه عددا كبيرا من المباريات المتتالية في فترة قصيرة.
وقامت شرطة مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، بفتح تحقيق في دعوى قدمتها سيدة أمريكية، تدعى كاثرين مايورغا البالغة من العمر 34 عاما تتهم رونالدو باغتصابها في ليلة الـ12 من يونيو عام 2009 داخل أحد فنادق المدينة الأمريكية.
المصدر: وكالات