 
مباشر

رونالدو يحدد شرطا لقبول التحقيق معه في قضية "الاغتصاب"

الرياضة

رونالدو يحدد شرطا لقبول التحقيق معه في قضية
Gettyimages.ru Nicolò Campo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx0y

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، استعداده للخضوع للتحقيق في قضية اغتصاب تتهمه بها سيدة أمريكية، بشرط وحيد.

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة، إن رونالدو منفتح على استجوابه من قبل شرطة لاس فيغاس الأمريكية، في ظل التحقيقات الجارية في  قضية الاغتصاب المتهم فيها.

إقرأ المزيد
رونالدو سيخضع للتحقيق في الولايات المتحدة في قضية الاغتصاب

وأضافت الصحيفة أن رونالدو يشترط أن يتم التحقيق معه فقط عن طريق مكالمات الفيديو من إيطاليا، في ظل الجدول الشديد الازدحام لنادي السيدة العجوز في الفترة المقبلة، وخوضه عددا كبيرا من المباريات المتتالية في فترة قصيرة.
 
وقامت شرطة مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، بفتح تحقيق في دعوى قدمتها سيدة أمريكية، تدعى كاثرين مايورغا البالغة من العمر 34 عاما تتهم رونالدو باغتصابها في ليلة الـ12 من يونيو عام 2009 داخل أحد فنادق المدينة الأمريكية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بعد "التطورات الخطيرة" في قضية خاشقجي، مراسل RT يرصد الأجواء حول القنصلية السعودية