فيدرر إلى نصف نهائي دورة شنغهاي
AFP
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بلغ السويسري روجر فيدرر حامل اللقب والمصنف أول، نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية للتنس، بفوزه الجمعة على الياباني كي نيشيكوري المصنف ثامنا 6-4 و7-6 (7-4).
ويلتقي فيدرر في نصف النهائي الكرواتي بورنا تشوريتش الثالث عشر والفائز على الأسترالي ماتيو إيبدن 7-5 و6-4.
وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثالث عالميا مع الألماني ألكسندر زفيريف الخامس عالميا.
How good is this guy 😏— ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 12, 2018
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المصدر: أ ف ب
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