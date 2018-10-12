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فيدرر إلى نصف نهائي دورة شنغهاي

الرياضة

فيدرر إلى نصف نهائي دورة شنغهاي
AFP
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بلغ السويسري روجر فيدرر حامل اللقب والمصنف أول، نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية للتنس، بفوزه الجمعة على الياباني كي نيشيكوري المصنف ثامنا 6-4 و7-6 (7-4).

ويلتقي فيدرر في نصف النهائي الكرواتي بورنا تشوريتش الثالث عشر والفائز على الأسترالي ماتيو إيبدن 7-5 و6-4.

وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثالث عالميا مع الألماني ألكسندر زفيريف الخامس عالميا.

المصدر: أ ف ب

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