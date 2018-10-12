فيدرر إلى نصف نهائي دورة شنغهاي

بلغ السويسري روجر فيدرر حامل اللقب والمصنف أول، نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية للتنس، بفوزه الجمعة على الياباني كي نيشيكوري المصنف ثامنا 6-4 و7-6 (7-4).

ويلتقي فيدرر في نصف النهائي الكرواتي بورنا تشوريتش الثالث عشر والفائز على الأسترالي ماتيو إيبدن 7-5 و6-4.

وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثالث عالميا مع الألماني ألكسندر زفيريف الخامس عالميا.

How good is this guy 😏



Watch the @SH_RolexMasters live on @TennisTV 📺 pic.twitter.com/iDLcW0dp96 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 12, 2018

المصدر: أ ف ب